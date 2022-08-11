Россияне готовят провокацию на ЗАЭС под флагом Украины

Российские войска обстреливают Запорожскую АЭС из села Водяное. Также россияне готовят провокации под украинским флагом. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что один из артиллерийских ударов россиян повредил первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций, а еще один "прилет" привел к частичному разрушению пожарной части, что отвечает за безопасность ЗАЭС.

По данным ведомства, к стелле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z".

Указано, что на САУ поднят сине-желтый украинский флаг. "Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ", - предупредили в ГУР.