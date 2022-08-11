Осторожные прогнозы о том, что коронавирус останется с людьми навсегда, похоже, сбываются. Вслед за уханьским вариантом, «дельтой», серией подвидов « омикрона » , новая версия коронавируса «омикрон-ниндзя» прошла волной от США до стран Западной Европы и добралась до Беларуси. Официально «омикрон-ниндзя» зарегистрирован в 43 странах мира.

- Чем отличается «омикрон-ниндзя» от предыдущих версий «омикрона»?

- Его назвали так из-за скорости передачи штамма, который имеет официальное название «омикрон BA.5.». Впервые «ниндзя» был выявлен в Южной Африке, откуда распространился на десятки стран, вызвав новую волну ковида. В Европе вспышка «ниндзя» началась в Португалии, потом перешла на Великобританию, после чего поразила все страны ЕС. Нынешнее ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, включая Россию, связано с распространением «омикрон-ниндзя».

- Рост заболеваемости ковидом отмечается и в Азербайджане. Возможно, «ниндзя» уже гуляет по нашим городам?

- С большой долей вероятности это так. «Омикрон-ниндзя» имеет чрезвычайно высокую скорость распространения. Если в случае исходного уханьского варианта один заболевший мог заразить трех-четырех человек, а зараженный «дельтой» – пять-шесть, то показатель репродукции у «ниндзя» достигает 15 человек. Вторая его особенность – способность обходить иммунитет, уклоняться от воздействия нейтрализующих антител, приобретенных как после вакцинации, так и от уже перенесенного ковида. Этим обуславливается высокая частота распространения и среди не переболевших людей, и среди тех, кто заразился повторно. Исследования показали, что люди, переболевшие в январе-феврале этого года первыми вариантами омикрона, достаточно легко могут быть инфицированы вариантом «ниндзя».

- Вы можете назвать отличия в клиническом течении этого варианта?

- «Омикрон-ниндзя» протекает легче по сравнению с уханьским и «дельтой». Но если сравнивать его с первыми вариантами омикрона, то протекание болезни стало более тяжелым. Это – сигнал эпидемиологам и вирусологам о том, что коронавирус эволюционирует не в том направлении, в котором предполагалось. Как вы помните, большинство вирусологов считали, что со временем процесс болезни будет протекать все легче, пока не превратится в сезонную респираторную инфекцию. Но вирус сделал шаг в сторону патогенности и при этом стал намного легче передаваться от человека к человеку. Надо отметить, что в случае с «омикрон-ниндзя» смертельных случаев стало меньше, чем при других вариантах и касались они, главным образом, людей из группы риска старше 70 лет.

Еще одна особенность этого варианта – им активно болеют дети, являющиеся одним из драйверов распространения. В настоящий момент есть данные о повышении уровня госпитализации детей с «омикрон-ниндзя».

- Наблюдаются ли при «омикрон-ниндзя» известные симптомы потери обоняния и вкуса, синдром «матового стекла» в легких?

- При «ниндзя» случаи потери обоняния и вкуса стали встречаться чаще, чем при первых вариантах омикрона. Но в целом симптомы те же, что и раньше – четко выраженная слабость, общая утомляемость, высокая температура, кашель, боль в горле. У детей намного чаще встречаются расстройство желудочно-кишечного тракта, диарея, рвота. У какой-то части зараженных развивается пневмония, дыхательная недостаточность.

Большинство людей в возрасте до пятидесяти переносят новый вариант «ниндзя» относительно легко. В отличие от людей из групп риска в возрасте 65+ с избыточной массой тела и определенными хроническими заболеваниями.

Отмечу также, что по целому ряду стран, по которым пронеслась волна «ниндзя», возросло не только число инфицированных, но и случаи госпитализации, повысилась нагрузка на реанимационные отделения, увеличилась статистика летальности среди людей из групп риска.

В то же время нельзя говорить о том, что распространение вариантов омикрона привело мировую систему здравоохранения в критическое состояние.

Есть еще два аспекта, влияющие на изменение эпидемиологической ситуации. Во-первых, практически сошло на нет применение антиковидных мер. По существу, отменены все общественные и индивидуальные меры защиты населения, в большинстве своем люди не носят маски и свободно встречаются друг с другом, как в допандемийный период. При этом напомню, что коронавирус никуда не делся, мало того, то и дело появляются его новые варианты.

А второй фактор – это снижение коллективного иммунитета, его надежности. По мере того, как увеличивается количество людей, получивших вакцину шесть месяцев назад и больше, снижается число людей с высоким уровнем антител. И, соответственно, возрастет риск повторного заражения. Два этих фактора способствуют ухудшению эпидемиологической ситуации в мире.

- Вы сказали, что «ниндзя» лучше обходит иммунитет…

- Как минимум пять крупных исследований показали, что у вакцинированных снижается риск госпитализации, развития тяжелого заболевания и смерти. К примеру, после двух доз прививок эффективность РНК-вакцин к «дельте» снижалась с 98 процентов до 92, а после третьей дозы вакцины защита восстанавливалась до 95 процентов.

В случае же с «ниндзя» эффективность вакцины снижена до 65-70 процентов. Даже после бустерной дозы защита антителами повышается только до 80-85 процентов. Это говорит о том, что, с одной стороны, вакцина по-прежнему работает и важно ревакцинироваться, особенно людям из групп риска. С другой – следует понимать, что вместе с вакцинами необходимо использовать меры индивидуальной защиты и, в первую очередь, маски, устанавливать в закрытых помещениях рециркуляторы воздуха, следить за самоизоляцией заболевших и пр.

- Может ли вспышка «ниндзя» привести к необходимости ввода локдаунов?

- Для большинства стран мира, включая Азербайджан, выбравших стратегию «жизнь с ковидом», сигналом к возможному ужесточению мер является ситуация в здравоохранении. К примеру, такие меры не исключены в случае перегрузки клиник. Однако до сих пор при вспышках омикрона таких ситуаций еще не было, и уровень госпитализации в клиниках США и Западной Европы не превышал 30 процентов от зарегистрированного в период «дельты». В основном все страны ограничились усилением информационной работы, связанной с пропагандой вакцинации и ревакцинации, а в отдельных случаях вводили обязательный масочный режим.

- Принято считать, что для поддержания коллективного иммунитета все в обязательном порядке должны переболеть ковидом…

- Если бы ковид протекал так же легко, как ОРЗ, когда человек мучается насморком семь дней и на этом все заканчивается, не было бы вопросов. К сожалению, с ковидом все обстоит намного сложнее. Даже в случае легкого протекания болезни 18 процентов, то есть один из восьми инфицированных, при повторном заражении страдает симптомами так называемого «длительного ковида». У этих людей более шести месяцев длятся мультисистемные поражения, ограничивающие трудоспособность, меняется привычный образ жизни, усиливается риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, появляются когнитивные нарушения… Словом, повторное заражение резко увеличивает риск длительного ковида. Полагая в этой связи, что правильный выбор стратегии – это защита людей средствами вакцинирования и другими методами, ограничивающими распространение ковида.

- Как Вы считаете, коронавирус – это навсегда или все-таки когда-нибудь пандемия закончится?

- Очевидно, что коронавирус останется с нами навсегда. Он проявляет все большие способности инфицировать не только homo sapiens, но и циркулировать в популяции норок, белохвостых оленей, кошек, мышей и даже отдельных видов птиц. Это говорит о том, что коронавирус никуда не денется. Вопрос в том, в какую сторону он будет эволюционировать.

- А что это за «гибридный коронавирус», который обнаружили в России?

- Он называется «делтакрон». Таких подвидов в мире сегодня довольно много. Некоторые из них заслуживают пристального внимания эпидемиологов и вирусологов. К примеру, в Индии начал распространяться гибридный вариант BA75, который неофициально называют «кентавр». Он сопровождается рвотой, тошнотой, диареей... Есть и другие тревожащие гибридные варианты инфекции.

В данное время вирусная картина мира напоминает лоскутное одеяло – вирус инфицирует огромное количество людей и, соответственно, получает массу возможностей для изменения и циркуляции в десятках своих подвидов. Конечно, все это приводит к появлению новых генераций вируса, способных изменяться и подстраиваться. Процесс смены одного варианта другими происходит постоянно. К сожалению, также растет и частота изменений вируса. В первый год пандемии распространялись лишь два вируса – уханьский COVID-19 и вариант «альфа». Во второй год преимущество было уже в вариантах «бета» и «дельта». В Чили, правда, был зарегистрирован вариант «гамма», но распространение он не получил. А вот в нынешнем году мы уже имеем три значимых варианта – первый и второй вариант омикрона и «омикрон-ниндзя». И вот теперь начал «раскручиваться» подвид «кентавр».

То есть к концу 2022 года в мире будут циркулировать четыре варианта коронавируса, которые меняют эпидемиологическую ситуацию в негативную сторону. Получается, что эволюция ковида убыстряется, а значит, возрастает скорость появления новых вариантов инфекции.