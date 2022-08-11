Армяне обстреливают позиции азербайджанских войск

Согласно информации, семь из них произошли в результате непрерывного обстрела из стрелкового оружия различных калибров позиций азербайджанской армии, расположенных в Кельбаджарском, Гедабекском, Товузском и Лачинском районах из позиций противника, расположенных в Басаркечарском, Чемберекском, Товузгалинском и Горусском районах азербайджано-армянской государственной границы.

За минувшие сутки позиции азербайджанской армии были обстреляны армянскими вооруженными формированиями восемь раз, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Еще один случай был зафиксирован на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы. Так, члены незаконных армянских вооруженных формирований обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.

Потерь в личном составе и технике нет.

Азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры.

О вооруженном инциденте было сообщено в командование российского миротворческого контингента и совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

Вся ответственность за напряженность на азербайджано-армянской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении, добавили в Минобороны.