Офис Зеленского: Переговоры с Россией – поражение Украины

У Украины сейчас объективно нет "никаких мотивов", чтобы вести переговоры с Россией. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью изданию "Бабель".

"Переговоры с РФ на сегодняшний день будут означать лишь одно: что Россия выиграла. Сегодня [переговоры] – это зафиксированное поражение Украины, зафиксировано поражение Европы, демократических ценностей как таковых. И после этого последует падение всей системы безопасности глобальной, системы ценностей, к которым мы относим себя. Любые переговоры сегодня с имеющимися входными возможностями, они бы зафиксировали цивилизационную катастрофу. Вы готовы пойти на это? Цена, которую сейчас Украина уже заплатила и которую мы платим, она гораздо выше, чем возможность прямо сегодня прекратить огонь", - заявил Подоляк, комментируя мнение британского эксперта по вопросам Украины Тимоти Эша о том, что мирные переговоры могут возобновиться примерно в ноябре 2022 года в случае получения ВСУ стратегического преимущества на Херсонщине.