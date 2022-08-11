Турецкий экспорт в РФ в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума

Экспорт турецких товаров в Россию в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума в почти 3 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Министр транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу отметил, что торговля автомобилями с Россией выросла на 58% за первые четыре месяца 2022 года.

По данным государственной статистической службы TurkStat, это лишь один из примеров более широкого роста турецкого экспорта в Россию, который в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума в 2,91 млрд долларов.