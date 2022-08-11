В России вновь заявили о «расширении географических задач спецоперации»
В России угрожают расширить «географические задачи «спецоперации» из-за поставок дальнобойного вооружения для Украины.
По словам директора департамента Северной Америки МИД России Александра Дарчиева, дальнобойное оружие угрожает территориям, подконтрольным России, из-за чего Москва может «расширить географические задачи спецоперации», пишут российские СМИ.
«Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной военной операции, то ее четко обозначил Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», - заявил Дарчиев.