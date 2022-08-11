В окрестностях Шуши азербайджанские военные перехватили армянский квадрокоптер фото; видео
13 августа примерно в 10:30 квадракоптер незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, попытался совершить разведывательный полет над позициями подразделений ВС Азербайджана в окрестностях города Шуша. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Благодаря бдительности подразделений азербайджанской армии квадрокоптер был своевременно обнаружен, посажен и перехвачен.