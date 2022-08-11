В ходе учений был реализован план действий по нескольким сценариям. Основной целью является минимизация влияния чрезвычайных ситуаций, оперативное устранение их осложнений и повышение опыта и профессионализма сотрудников порта в этом направлении.

В рамках учений была предоставлена информация об обнаруженной сотрудниками порта «подозрительной сумке». Выявлено и «обезврежено» «взрывное устройство». При этом также были выполнены задачи по обнаружению и спасению «потерпевших», попавших под оползень, кинологической поисковой группой, эвакуация условных пострадавших, оказавшихся беспомощными на возвышенности, упавших в воду из-за условной аварийной ситуации, возникшей на борту. Одновременно выполнялись задачи по «санитарно-очистным работам в химически отравленном районе».

Реакция и слаженность сотрудников порта на события, умение работать вместе были высоко оценены экспертами МЧС, которые дали соответствующие рекомендации.

В завершение сотрудникам порта была предоставлена обширная информация об инструментах и оборудовании, используемых при проведении аварийно-спасательных работ, а также проведены обсуждения для налаживания совместной работы на более профессиональном уровне при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что такие тренинги планируется проводить регулярно.