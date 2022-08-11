Словакия передаст Украине истребители

Власти Словакии передадут Украине истребители МиГ-29. Самолеты ожидаются уже в следующем месяце. Об этом сообщил словацкий телеканал RTVS.

По словам министра обороны Словакии Ярослава Наджа, истребители, скорее всего, отправятся в Украину в следующем месяце. При этом он уточнил, что вместо них Словакия получит деньги от Европейского союза или боевую технику от НАТО.

Кроме того, Надж указал, что истребители оцениваются в сотни миллионов евро. В то же время он не назвал количество авиации, которую планируют передать Украине. По предварительным данным, речь может идти о 11 или 12 самолетах.