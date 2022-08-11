В TƏBİB рассказали о состоянии здоровья недавно родившихся в Баку пятерняшек
Состояние недавно родившихся в Баку пятерняшек остается тяжелым. Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, новорожденных поместили в НИИ педиатрии имени К.Фараджовой.
Напомним, что в одной из частных клиник путем кесарева сечения на 32-й неделе беременности на свет появились пятерняшки. 3 из них были переведены в НИИ педиатрии им. К.Фараджовой в крайне тяжелом состоянии в первые сутки жизни, а двое остальных - на вторые сутки жизни.
Состояние детей, 4 мальчиков и 1 девочки, на момент поступления было критическим. В первую очередь, отмечают признаки дыхательной недостаточности и морфофункциональной незрелости вследствие преждевременных родов.
Четверым детям вводили препарат «Куросурф» через эндотрахеальную трубку, чтобы альвеолы легких оставались открытыми.
Одному из них было проведено переливание крови после определения «перекрестной совместимости» для коррекции острой анемии.
В институте детям были проведены все необходимые клинические и лабораторные исследования. Их лечение продолжается по данным обследования.
Состояние двух малышей, которые в настоящее время находятся на ИВЛ, очень тяжелое, состояние остальных троих стабильно тяжелое.
Следует отметить, что малыши родились с весом 1260, 1020, 1030, 1300, 1180 граммов соответственно.
В настоящее время мать детей находится на лечении в частном медицинском учреждении. Ее состояние удовлетворительное.