В TƏBİB рассказали о состоянии здоровья недавно родившихся в Баку пятерняшек

Состояние недавно родившихся в Баку пятерняшек остается тяжелым. Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, новорожденных поместили в НИИ педиатрии имени К.Фараджовой.

Напомним, что в одной из частных клиник путем кесарева сечения на 32-й неделе беременности на свет появились пятерняшки. 3 из них были переведены в НИИ педиатрии им. К.Фараджовой в крайне тяжелом состоянии в первые сутки жизни, а двое остальных - на вторые сутки жизни.

Состояние детей, 4 мальчиков и 1 девочки, на момент поступления было критическим. В первую очередь, отмечают признаки дыхательной недостаточности и морфофункциональной незрелости вследствие преждевременных родов.