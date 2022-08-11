После трех видов программы в художественной гимнастике Азербайджан занимает 2-е место с результатом 190,700.

В лидеры вышел Узбекистан – 191,100 балла.

* * * 17:14

После двух видов программы – упражнений с обручем и мячом – Азербайджан лидирует в командном зачете с результатом 132,550 балла, сообщает корреспондент haqqin.az из Коньи.

Впереди выступления с булавами и лентой, после которых определятся призеры командного первенства.

* * * 16:15

Сегодня на Играх Исламской солидарности в Конье стартовал турнир по художественной гимнастике. Соревнования проходят на местном велодроме.