Исламиада: Азербайджан занимает 2-е место в художественной гимнастике В аэробике у нас серебро; обновлено 18:20
После трех видов программы в художественной гимнастике Азербайджан занимает 2-е место с результатом 190,700.
В лидеры вышел Узбекистан – 191,100 балла.
* * * 17:14
После двух видов программы – упражнений с обручем и мячом – Азербайджан лидирует в командном зачете с результатом 132,550 балла, сообщает корреспондент haqqin.az из Коньи.
Впереди выступления с булавами и лентой, после которых определятся призеры командного первенства.
* * * 16:15
Сегодня на Играх Исламской солидарности в Конье стартовал турнир по художественной гимнастике. Соревнования проходят на местном велодроме.
Азербайджан представляют Зохра Агамирова, Илона Зейналова и Алина Гезалова, а также групповая команда в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан.
Чуть ранее прошли квалификационные соревнования по спортивной аэробике. Представители нашей страны Владимир Долматов и Медина Мустафаева заняли соответственно 1-е и 2-е места и пробились в финал. Также они заняли 2-е место в квалификационных соревнованиях смешанных пар и тоже поборются завтра за медали.
Трио в составе Мустафаевой, Долматова и Хошгедем Гулиевой тоже вышло в финал, заняв в квалификации 2-ю строчку.
Также наша команда стала серебряным призером в командном зачете. Но церемония награждения состоится завтра.