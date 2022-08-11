Эйнулла Фатуллаев 16:15

Вчерашнее выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева, обратившегося с воззванием к проживающим в Карабахе армянам, натолкнула меня на мысли, с которыми я посчитал необходимым поделиться с нашими читателями. Президент открыто заявил: карабахские армяне должны понять, что у них не будет никакого статуса, независимости и преимуществ, а будущее зависит от интеграции в азербайджанское общество.

* * * Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне привела к полному пересмотру правового статуса проживания армянского меньшинства на территории Карабаха. Разжигание нового очага армянского сепаратизма после «долгой советской спячки» показало нежизнеспособность ленинско-сталинской модели «НКАО» в условиях зарождения самостоятельной азербайджанской и армянской государственности. В общественном сознании Армении произошла трансформация идеи сепаратизма в идеологию экспансионизма за счет территорий правопреемницы первой Азербайджанской Республики. Краеугольный камень проблемы: модель самоуправления и автономии армян в Карабахе была разрушена не Азербайджаном, а Арменией, выступившей с территориальными притязаниями и объявившей Карабах своей территорией. Еще в начале 1990-х Азербайджану не оставили другого выбора, как пойти на окончательное упразднение армянской автономии. Дальнейшая судьба армян в Карабахе зависела от исхода войны, в которой Азербайджан проиграл. Однако в последующие годы Баку удалось одержать победу в не менее судьбоносной дипломатической схватке, добившись признания оккупации и неприкосновенности международно признанных границ.

Армения допустила еще одну роковую ошибку, избрав, в отличие от того же Израиля, путь насильственной депортации из оккупационной зоны – изгнали миллионное азербайджанское население из нагорного и равнинного Карабаха. К тому же как правительству Армении, так и доминирующей армянской политической силе – диаспоре не удалось реализовать политику заселения оккупационной зоны. Могущественному мировому армянству удалось заселить всего лишь несколько сел на огромной, выжженной войной и насилием, преданной огню и мечу земле. К тому же без ярко выраженной экономической модели и без программы демографической устойчивости Армения стала претендовать и на равнинный Карабах, хотя в самом начале конфликта рассматривала эту территорию в качестве «буферной зоны» и переговорного предмета для обмена на признание «независимого нагорного Карабаха». Еще одна роковая ошибка! Таким образом, Армения не сумела закрепить на дипломатическом и политическом уровне достигнутую на поле войны с помощью ельцинской России военную победу. Более того, близорукие армянские политики избрали стратегию консервирования проблемы, ошибочно полагая, что время обеспечит легитимизацию аннексии. Общественно-политическая мысль в Армении самонадеянно проигнорировала изменения международной политики и эволюцию региональной системы безопасности. Плачевные итоги неожиданной для Армении Второй Карабахской войны нивелировали все достижения армянской военной машины за последние четверть столетия.

А выстроенная Путиным и Эрдоганом новая геополитическая ось в век глобальной конфронтации и упадка пост-ялтинских международных инструментариев лишила армянское государство внешних рычагов влияния на ситуацию. По большому счету, Вторая Карабахская война вернула Армению и Азербайджан к исходной точке конфликта – к 1988 году. Словно и не было последних 30 лет. Деморализованная и разбитая армянская политическая элита оказалась в судорожном и хаотичном поиске выхода из глубочайшего кризиса, в который загнала себя и всю страну. Кто знает, может, Армении понадобится еще 30 лет для формирования ситуации. Но улыбнутся ли Армении завтра Боги? Кто знает?! И что станет со стареющей нацией, обрекшей себя на вечную войну во имя мифологизированной истории? Лидер победившей страны Ильхам Алиев сразу же после капитуляции Армении обозначил главный постконфликтный принцип полной реинтеграции армянского меньшинства Карабаха в состав Азербайджана. У карабахских армян и нет другой альтернативы. А окончательное разрешение проблемы карабахских армян перешло из международной и региональной плоскости в формат внутриполитической проблемы Азербайджана. НКАО упразднена решением самих карабахцев еще 30 лет назад, идея «миацума» и возрождения из пепла «дохристианского Арцаха» потерпела абсолютный крах, остается единственный путь – реинтеграция в Азербайджан. Благо политическое руководство Азербайджана, взяв на себя обязательства, гарантирует все права и свободы национальных меньшинств. Азербайджан, конечно же, не допустит роковых ошибок армянских политиков. И алиевское правительство демонстрирует новую стратегию с первых дней после окончания войны.

С течением времени, все больше отдаляясь от кошмарных реалий войны, избавившись от иллюзорного восприятия и токсичного мифологизированного сознания, карабахские армяне стали прозревать: не будет ни статуса, ни самоуправления, ни тем более независимости. Вокруг – дружественный Азербайджану и Эрдогану миротворческий контингент российских войск, в нескольких сот метрах – прежде враждебные азербайджанские войска и администрация из Баку. А армянская политическая элита избрала путь отчуждения от «карабахской головоломки», переложив все бремя ответственности за судьбу армян в Карабахе на прежде враждебный Азербайджан. Оказавшись в омуте нищеты, бесправия и невежества, удушенные провинциальным деспотизмом и произволом военщины, карабахские армяне постепенно осознают, что долгие десятилетия выступали инструментом в руках националистической прозападной армянской элиты и воинственного Спюрка, построенного на бреде о «Великой Армении». Военно-политический коллапс прозападной армянской элиты «бархатного призыва» подтолкнул карабахских армян по-другому взглянуть на необратимые политические реалии. И трещина между пашиняновской Арменией и карабахскими армянами расширяется с каждым днем. Ведь реинтеграция с нефтегазовой региональной державой, как Азербайджан, сулит немощной и уязвленной социоисторическими экспериментами общине карабахских армян многочисленные экономические преференции. Согласитесь, фермеру из Агдере или Ханкенди выгоднее продавать свою продукцию на рынках Гянджи или Агдама, не так ли? Зачем же изобретать велосипед – советский период сосуществования двух близких по духу, традициям и совместной истории народов красноречиво свидетельствует, что после долгих и кровавых войн народы могут жить вместе, в мире и покое. Исторически карабахские армяне больше были связаны с Азербайджаном.