Ликвидация последствий военного преступления, совершенного Арменией в период оккупации в городе Лачин, селах Забух и Сус - незаконном заселении этих мест армянами, позволяет истинным владельцам этих земель вернуться на родину.

Алиев Аллахверди Ашраф оглы, житель села Забух Лачинского района, выразил признательность руководству страны и азербайджанской армии. Он отметил, что вернувшиеся в Забух будут жить еще лучше, чем раньше.

В видеороликах, подготовленных Госкомитетом, бывшие вынужденные переселенцы поделились своими мыслями и переживаниями.