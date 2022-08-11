Турция торопит США

"По этой причине она ведет переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был представлен Конгрессу США", - уточнил источник.

По данным издания, турецкая сторона желает избежать затягивания процесса и просит Вашингтон поторопиться с продажей.

Анкара потребовала от Вашингтона скорее решить вопрос по закупке истребителей F-16, пишет газета Sabah со ссылкой на источники.

Он добавил, что "Конгресс должен утвердить вопрос в течение определенного периода времени".

Анкара намерена купить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении.

В июле председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес потребовал от Турции разорвать отношения с Россией ради покупки истребителей F-16. По его словам, Вашингтон будет продавать свою военную технику только тем странам, которые разделяют ценности Соединенных Штатов.