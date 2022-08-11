«Хезболла» опровергла причастность к атаке на писателя Рушди

Официальный представитель «Хезболлы» заявил, что организация ничего не знает о нападении на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке. Как сообщила газета Daily Mail и ряд других СМИ, мужчина, 12 августа напавший на писателя Салмана Рушди, носил с собой поддельные водительские права на имя Хасана Мугнии. По данным Daily Mail, имя собственное может быть псевдонимом, где Хасан - отсылка к имени действующего генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы, а фамилия Мугния позаимствована у старшего члена и начальника спецслужб «Хезболлы» Имада Мугнии, убитого в 2008 году.

«Нам ничего не известно об этом инциденте, поэтому мы не будем комментировать», - рассказал анонимный собеседник агентства Reuters.

После вчерашнего нападения на Салмана Рушди во время его выступления в Нью-Йорке писателя подключили к аппарату ИВЛ. Его литературный агент Эндрю Уайли уточнил, что Рушди может потерять глаз из-за полученных ранений.