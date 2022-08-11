На Исламиаде стартовала сборная Азербайджана по баскетболу 3x3.

Наша команда в составе Амиля Гамзаева, Заура Пашаева, Орхана Айдына и Эндара Поладханлы обыграла Мали – 18:15.

Сегодня в 22:00 по бакинскому времени наша команда проведет свой второй матч – против Турции.

* * * 17:45

Азербайджанские борцы вышли сегодня в четыре финала на Играх Исламской солидарности в турецкой Конье.

За золотые награды поборются борцы греко-римского стиля Мурад Мамедов (60 кг), Хасрет Джафаров (67 кг) и Санан Сулейманов (77 кг), а в женской борьбе - Жаля Алиева (57 кг). В схватках за бронзу примут участие Магомед Ахмедиев (87 кг) и Сабах Шариати (130 кг).

Женская сборная Азербайджана по гандболу обыграла в полуфинале Узбекистан со счетом 40:27. В финале соперницами наших гандболисток будут турчанки. Матч состоится завтра.