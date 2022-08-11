18:47

Я приехал в Россию 26 лет назад. Сейчас я хочу вернуться на родину, но это невозможно. Причина в том, что я, якобы, умер. С такой жалобой в Qafqazinfo обратился Абиль Зейналов, заявивший, что числится умершим с 2011 года. Уроженец села Рустов Губинского района А.Зейналов (1955 г.р.) уехал в 1996 году в РФ.

"Жена осталась в Азербайджане. За эти годы я не возвращался на родину. Сошелся здесь с одной женщиной, работал в разных местах. Когда в 2001 году умерла моя мать, хотел приехать, но не получилось. В 2011 году окончательно решил вернуться на родину. Однако оказалось, что я, якобы, умер. Моя жена получила фальшивое свидетельство о моей смерти. Будто бы я скончался 10 октября 2011 года в Хабаровском крае России. После этого она продала мое имущество и вышла замуж за другого", - поведал мужчина. А.Зейналов утверждает, что после этого он - в России, а брат - в Азербайджане обращались в соответствующие инстанции, но безрезультатно. "Мне 67 лет, и я хочу вернуться в свою страну. Мой отец - пожилой мужчина, ему 98 лет. Я хочу быть рядом с ним, но куда бы ни обращался, результата нет. В настоящее время нахожусь в Хабаровском крае, безработный. Очень прошу, помогите мне вернуться на родину. Мой брат обратился в сельский муниципалитет и в суд. Но там ответили, что вопрос не в их компетенции", - сказал он.