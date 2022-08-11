«Умерший» 11 лет назад в России Зейналов хочет вернуться в Азербайджан фото
Я приехал в Россию 26 лет назад. Сейчас я хочу вернуться на родину, но это невозможно. Причина в том, что я, якобы, умер.
С такой жалобой в Qafqazinfo обратился Абиль Зейналов, заявивший, что числится умершим с 2011 года.
Уроженец села Рустов Губинского района А.Зейналов (1955 г.р.) уехал в 1996 году в РФ.
"Жена осталась в Азербайджане. За эти годы я не возвращался на родину. Сошелся здесь с одной женщиной, работал в разных местах. Когда в 2001 году умерла моя мать, хотел приехать, но не получилось. В 2011 году окончательно решил вернуться на родину. Однако оказалось, что я, якобы, умер. Моя жена получила фальшивое свидетельство о моей смерти. Будто бы я скончался 10 октября 2011 года в Хабаровском крае России. После этого она продала мое имущество и вышла замуж за другого", - поведал мужчина.
А.Зейналов утверждает, что после этого он - в России, а брат - в Азербайджане обращались в соответствующие инстанции, но безрезультатно.
"Мне 67 лет, и я хочу вернуться в свою страну. Мой отец - пожилой мужчина, ему 98 лет. Я хочу быть рядом с ним, но куда бы ни обращался, результата нет. В настоящее время нахожусь в Хабаровском крае, безработный. Очень прошу, помогите мне вернуться на родину. Мой брат обратился в сельский муниципалитет и в суд. Но там ответили, что вопрос не в их компетенции", - сказал он.
В Министерстве юстиции Qafqazinfo сообщили, что связались с братом Абиля Зейналова.
"Мы не можем сделать заявление, так как это касается личной информации", - ответили в ведомстве.
Глава муниципалитета села Рустов Губинского района Айдын Кязымов заявил, что не в курсе проблемы.
"Знаю только, что он уехал в Россию много лет назад и не вернулся. Его жена вышла замуж за другого. Свидетельства о смерти мы не выдавали. Мне даже неизвестно об этом", - сказал он.
Начальник Губинского районного ЗАГСа Кямран Ибрагимов, подписавший свидетельство о смерти А.Зейналова, тоже прокомментировал данный вопрос.
По его словам, свидетельство о смерти было составлено на основании резолюции суда.
"Она была вынесена в 2012 году в связи с кончиной Абиля Гаджибаба оглу Зейналова 10 октября 2011 года на территории Российской Федерации. На основании этой резолюции был установлен факт смерти. В те годы я там не работал и сведениями об этом не располагаю. Однако если вникнуть в суть документов, можно обнаружить, что в законодательстве содержится определение юридических фактов. То есть обратились в суд за установлением факта смерти, на основании судебного решения обратились в ЗАГС. После этого открыли документ о смерти. Регистрация смерти существует и в настоящее время она не отменена. В связи с этим гражданину следует обратиться в суд. Кроме того, у него есть возможность обратиться в посольство и консульство. Послав доверенность, он может добиться в суде отмены той резолюции. То есть в законодательстве предусмотрено, что если лицо, объявленное пропавшим без вести или умершим, окажется живым и явится, указанная резолюция суда должна быть отменена", - пояснил он.