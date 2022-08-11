Скандал на Исламиаде: аннулированы результаты соревнований по легкой атлетике

На Играх исламской солидарности в Конье сложилась скандальная ситуация в легкой атлетике, сообщает haqqin.az со ссылкой на Atletizm Dünyası.

Выяснилось, что в первые три дня легкоатлетического турнира на беговой дорожке из-за сбоя в проводке подсчет времени осуществлялся неверно. Это удалось определить только на четвертый день соревнований, когда техническая неисправность была устранена. После обсуждения было принято решение признать недействительными результаты первых трех дней в беге. Мировая атлетика (новое название Международной ассоциации легкоатлетических федераций) не будет их учитывать.

Тем не менее, было решено не изымать медали у призеров и не вносить изменения в командную медальную таблицу Исламиады.

Напомним, что Азербайджан в легкоатлетическом турнире завоевал три награды. Но все они были добыты не в беговых дисциплинах. Анна Скидан завоевала золото в метании молота, Алексис Копельо и Екатерина Сарыева стали серебряными призерами в тройном прыжке.