Глава разведки Британии о дне начала войны в Украине и перспективах сторон

19:11

На войне России против Украины в этом году не стоит ожидать явных успехов одной из противоборствующих сторон. Об этом заявил глава британской военной разведки Джим Хокенхалл в интервью Би-би-си. В интервью он вспомнил, что делал перед самым началом вторжения РФ в Украину и сразу после этого. Он отметил, что 23 февраля работал до позднего вечера. В полночь приехал домой на велосипеде и лег спать примерно в 01:00. А час спустя его разбудил телефонный звонок: генералу сообщили о неких странных событиях на украинской границе. Поэтому он снова сел на велосипед и поехал на работу. Вскоре после этого было получено подтверждение, что российские войска действительно вторглись в Украину. И уже через несколько минут, ранним утром 24 февраля, Хокенхалл доложил премьер-министру Борису Джонсону и министру обороны Бену Уоллесу, что в Европе начался крупнейший вооруженный конфликт после Второй мировой войны.

Как глава британской военной разведки, генерал Хокенхалл управляет организацией, которая постоянно имеет дело со строго засекреченной информацией. Война в Украине сделала эту деятельность - и работу Хокенхалла - еще более важной. Генерал признался, что начал всерьез верить в возможность полномасштабного вторжения России в Украину в ноябре прошлого года. Именно тогда он подумал, что "именно это и произойдет", вспоминает Хокенхалл. За неделю до начала войны он принял крайне необычное решение и опубликовал в "Твиттере" карту, предсказавшую планы России по вторжению в Украину. По его словам, пойти на это было непросто, однако генерал был убежден, что такая информация должна была стать публичной. "Важно сказать правду еще до того, как появится ложь", - объяснил свое решение Хокенхалл. Он также защищает решение стран Запада постоянно обращать внимание на опасность использования Россией химического и биологического оружия. Генерал считает, что эта информация помогла предотвратить проведение Москвой так называемых "операций под чужим флагом", чтобы попытаться представить Украину или Запад виновниками конфликта. С начала войны британская военная разведка ежедневно публикует сводки о ситуации на фронте. Но разведка - это не точная наука, ее предсказания делаются на основе различных вероятностей, и некоторые события стали для британских секретных служб неожиданностью. По словам Хокенхалла, все ожидания превзошло единство стран Запада и сила сопротивления украинских войск. Настолько же неожиданными стали провалы российской армии, командование, система управления и логистика которой оказались неудовлетворительными. Вооруженные силы РФ также страдают от политического вмешательства в их деятельность на стратегическом и тактическом уровнях, добавляет генерал. Хокенхалл выразил уверенность, что российские политики и военные не слишком доверяют друг другу. Глава британской военной разведки признался, что его удивило настолько большое число проблем армии РФ, которые она испытывает одновременно.