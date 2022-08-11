Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 19:14

Департамент переписи населения и статистики Гонконга зафиксировал исторический рекорд сокращения населения в этом городе с 1961 года, когда стали вести учет жителей. Еще в прошлом году тут проживало 7,41 миллиона человек, а сейчас – 7,29 миллиона. Это только на первый взгляд миллион туда-миллион сюда не имеет большого значения. Усушка на 1,6 процента за год жителей города, который еще недавно гордился своим статусом «восточной жемчужины» и глобального экономического хаба, означает тревожную тенденцию.

Хотя власти списывают убыль населения на общекитайскую проблему – превышение смертности над рождаемостью, у Гонконга есть свои, местные особенности обезлюдивания. В прошлом году город покинуло 113 200 жителей, годом раньше – 89 200. Эти цифры включают и тех, кто не обладал статусом постоянного жителя. Гонконг сильно потерял свою привлекательность, став на несколько лет центром массовых народных волнений, которые сильно портили качество жизни. А в ковидные времена в городе были введены и продолжают еще в значительной степени действовать ограничения, неслыханные в европах. Здесь значительно дольше оставались запреты на авиаперелеты, публичные собрания и работу ресторанов. Ношение масок остается обязательным, а пляжи или спортивные центры закрывают тут же при малейшем росте новых случаев заболевания.

Лишь на этой неделе число дней, которые прибывший пассажир авиарейса должен провести на оплаченном из своего кармана карантине, было сокращено с семи до трех. Это самым негативным образом отразилось на бизнесе, многие предприятия не пережили убытки от последствий пандемии. Власти заверяют, что Гонконг снова оживет, как только закончатся проблемы с ковидом, однако у исхода жителей из города есть и более серьезная, политическая проблема. После подавления антиправительственных протестов в Гонконге действуют жесткие меры безопасности, которые сильно изменили когда-то довольно свободные местные обычаи.