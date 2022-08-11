В Гонконге стало неинтересно наше поле зрения

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

Департамент переписи населения и статистики Гонконга зафиксировал исторический рекорд сокращения населения в этом городе с 1961 года, когда стали вести учет жителей. Еще в прошлом году тут проживало 7,41 миллиона человек, а сейчас – 7,29 миллиона.

Это только на первый взгляд миллион туда-миллион сюда не имеет большого значения. Усушка на 1,6 процента за год жителей города, который еще недавно гордился своим статусом «восточной жемчужины» и глобального экономического хаба, означает тревожную тенденцию.

"Восточная жемчужина" теряет свою былую привлекательность

Хотя власти списывают убыль населения на общекитайскую проблему – превышение смертности над рождаемостью, у Гонконга есть свои, местные особенности обезлюдивания. В прошлом году город покинуло 113 200 жителей, годом раньше – 89 200. Эти цифры включают и тех, кто не обладал статусом постоянного жителя.

Гонконг сильно потерял свою привлекательность, став на несколько лет центром массовых народных волнений, которые сильно портили качество жизни. А в ковидные времена в городе были введены и продолжают еще в значительной степени действовать ограничения, неслыханные в европах.

Здесь значительно дольше оставались запреты на авиаперелеты, публичные собрания и работу ресторанов. Ношение масок остается обязательным, а пляжи или спортивные центры закрывают тут же при малейшем росте новых случаев заболевания.

И ковид ударил по Гонконгу

Лишь на этой неделе число дней, которые прибывший пассажир авиарейса должен провести на оплаченном из своего кармана карантине, было сокращено с семи до трех. Это самым негативным образом отразилось на бизнесе, многие предприятия не пережили убытки от последствий пандемии.

Власти заверяют, что Гонконг снова оживет, как только закончатся проблемы с ковидом, однако у исхода жителей из города есть и более серьезная, политическая проблема. После подавления антиправительственных протестов в Гонконге действуют жесткие меры безопасности, которые сильно изменили когда-то довольно свободные местные обычаи.

... И протесты сделали свое дело

В протестах принимали участие сотни тысяч активных граждан, которые опасаются преследования, и уже по этой причине настроены покинуть город. К тому же страны британского содружества, Великобритания, Австралия, Канада, из солидарности с бывшей британской колонией, ввели облегченный визовый режим для гонконгцев, которые намерены уехать. Это тоже служит немаловажным фактором, подталкивающим к эмиграции. Немалое число жителей перебираются на Тайвань, к пущему неудовольствию Китая.

Похоже, лучшие дни Гонконга остались в прошлом. Во всяком случае, на обозримый период времени.