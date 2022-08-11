Айдын Керимов, автор haqqin.az 19:26

Турецкая компания Baykar, которая производит ударные беспилотники «Байрактар», планирует построить завод на территории Украины. Этот беспилотник уже стал легендой. О нем пишут книги, в честь него сочиняют песни. И вот что интересно – ведь БПЛА были и до него. С прекрасными характеристиками, с высокой эффективностью, но популярность пришла только к турецким изделиям.

Производственная линия кампании Baykar заполнена заказами на три года вперед. Государства выстраиваются в очередь, чтобы приобрести эти изделия. Российская пропаганда презрительно кривится при их упоминании, а по сводкам Министерства обороны РФ в Украине их уничтожено уже больше, чем вообще состояло на вооружении ВСУ. А они все продолжают перемалывать российские колонны техники и личный состав, имевший несчастье оказаться в зоне их поражения. «Байрактары» изменили мир и войну, что стало понятным еще в ходе Отечественной войны 2020 года, когда армянская армия просто не знала, куда от них прятаться и как им противодействовать. То же самое сейчас мы видим в Украине. Повторюсь – американцы и израильтяне создали системы не хуже, да еще и раньше Турции. Но именно турки ввели байрактары в систему общевойскового боя, доказав, что это не просто средство разведки или точечной ликвидации – а еще и эффективное средство уничтожения техники, командных пунктов и штабов противника, обнуление его превосходства.

Перефразируя известную песню: «На все ваши претензии – у нас один ответ. У нас есть «Байрактары», у вас их нет». Так теперь выглядит формула успешных боевых действий. Но «Байрактары» – это не только про войну, но и про большую политику. Генеральный директор Baykar Халук Байрактар делится своими планами в отношении завода в Украине: «Мы видим Украину своим стратегическим партнером. (...) Baykar начал строительство фабрики в Украине, исследовательского центра и центра передового производства, где мы хотим производить все системы. Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение — все, что мы делаем здесь, в Турции».