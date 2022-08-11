«Байрактары» продолжают перемалывать российские колонны наш комментарий
Турецкая компания Baykar, которая производит ударные беспилотники «Байрактар», планирует построить завод на территории Украины.
Этот беспилотник уже стал легендой. О нем пишут книги, в честь него сочиняют песни. И вот что интересно – ведь БПЛА были и до него. С прекрасными характеристиками, с высокой эффективностью, но популярность пришла только к турецким изделиям.
Производственная линия кампании Baykar заполнена заказами на три года вперед. Государства выстраиваются в очередь, чтобы приобрести эти изделия. Российская пропаганда презрительно кривится при их упоминании, а по сводкам Министерства обороны РФ в Украине их уничтожено уже больше, чем вообще состояло на вооружении ВСУ. А они все продолжают перемалывать российские колонны техники и личный состав, имевший несчастье оказаться в зоне их поражения.
«Байрактары» изменили мир и войну, что стало понятным еще в ходе Отечественной войны 2020 года, когда армянская армия просто не знала, куда от них прятаться и как им противодействовать. То же самое сейчас мы видим в Украине.
Повторюсь – американцы и израильтяне создали системы не хуже, да еще и раньше Турции. Но именно турки ввели байрактары в систему общевойскового боя, доказав, что это не просто средство разведки или точечной ликвидации – а еще и эффективное средство уничтожения техники, командных пунктов и штабов противника, обнуление его превосходства.
Перефразируя известную песню: «На все ваши претензии – у нас один ответ. У нас есть «Байрактары», у вас их нет». Так теперь выглядит формула успешных боевых действий. Но «Байрактары» – это не только про войну, но и про большую политику.
Генеральный директор Baykar Халук Байрактар делится своими планами в отношении завода в Украине: «Мы видим Украину своим стратегическим партнером. (...) Baykar начал строительство фабрики в Украине, исследовательского центра и центра передового производства, где мы хотим производить все системы. Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение — все, что мы делаем здесь, в Турции».
Казахстан и Украина станут двумя первыми странами, где начнется производство «Байрактаров» «под ключ». Россия этих технологий не получит, как бы ей этого не хотелось. С одной стороны – бизнес есть бизнес, и именно ему решать, в какую страну вкладываться. Но с другой – это отчетливо и громко звучащий сигнал о том, на чьей стороне находятся симпатии Турции. Анкара может торговать с Москвой, извлекая из этого максимальную выгоду, Анкара может выступать посредником, как это было недавно с вопросом о «зерновом коридоре», - но на этом все.
В реальности же турецкая сторона сейчас тщательно и неторопливо собирает обломки былого российского влияния. В Ливии, в Сирии, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. А еще – в Украине. И «Байрактары» становятся тем переходящим знаменем, которое Анкара вручает своим верным союзникам, как символ того, что она – с ними и готова подтвердить это не только политическими декларациями, но и на поле боя.
«Байрактары» действительно изменили и войну, и мир. Он теперь отчетливо поделен на две части – на тех, у кого «Байрактары» есть или могут появиться, и на тех, у кого их нет. Последние, по всей видимости, обречены на проигрыш. Первые – на успех, причем, не только военный.