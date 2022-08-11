«Многие могут счесть высокомерием слова Ильхама Алиева о том, что у армян Карабах а не будет статуса, независимости и каких-либо преимуществ. Но они вытекают из реальной действительности, которая, с одной стороны, подчеркивает рост региональной роли Азербайджана, рост субъектности, а с другой стороны - печальная реальность того, что в процессе урегулирования карабах ской проблемы ничего от Армении не зависит» , - сказал в комментарии для армянских СМИ известный армянский политолог Сурен Суренянц.

По словам Суренянца, «в этом контексте Алиев может не обещать Карабаху никакого статуса, даже культурной автономии. Он так и сделал. С другой стороны, проблема в том, что в послевоенной реальности Карабах не принадлежит Армении (он контролируется русскими). Российская сторона выступает против определения какого-либо статуса в Карабахе, поскольку не хочет ставить под сомнение мотивационные основания существования там российского контингента».

Армянский политолог резюмирует: «Создалась ситуация, когда от армянской дипломатии почти ничего не зависит. Однако официальный Ереван должен сделать две вещи: 1) урегулирование армяно-азербайджанских отношений, не отягощая их карабахской проблемой, 2) создание предпосылок для диалога между Баку и Ханкенди, поскольку по большому счету на этой площадке будет решаться вопрос о будущем статусе Карабаха».