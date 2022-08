Оппозиционная иранская журналистка отреагировала на покушение на Рушди

Иранская журналистка и правозащитница, непримиримый критик режима аятолл Масих Алинежад выступила с критикой в адрес бывшего вице-президента Ирана Атаолла Мохаджерани, который несмотря на переезд в Лондон и позиционирование себя как человека, выступающего за религиозную терпимость, не отказался от фетвы Хомейни по Салману Рушди. Об этом она написала в своем аккаунте в Твиттер.

«Сегодня проживающий в Лондоне бывший вице-президент Ирана Атаолла Мохаджерани выступил в защиту фетвы Хомейни в отношении Салмана Рушди. Он говорит: «Я написал книгу о фетве Хомейни и сказал члену парламента в Иране, что убивать должны другие», - пишет Масих Алинежад.

Оппозиционная журналистка считает, что Великобритания, где сейчас проживает Атаолла Мохаджерани, должна провести в его отношении расследование.

Breaking;

Today, Ataollah Mohajerani, former Iran Vice President, living in

London, defended Khomeini's fatwa on Salman Rushdie. He says: “I wrote a book on Khomeini’s fatwa & told a member of the parliament in Iran that killing is to be done by others.”

UK must investigate him. pic.twitter.com/bFBvzL0GgW