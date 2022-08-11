США обвинили Индию в поставках топлива из российской нефти

Соединенные Штаты Америки (США) обвинили Индию в том, что она поставила топливо, скрывая российское происхождение нефти, из которой оно было сделано. Об этом сообщает Reuters.

По словам заместителя управляющего Резервного банка Индии Майкла Патра, Минфин США сообщил, что индийское судно забрало нефть с российского танкера в открытом море и доставило ее в порт в Гуджарате. После этого ее переработали, а топливо отправили в США.

"Переработанный продукт вернули на этот корабль, и он отправился в плавание без пункта назначения. Уже в море он получил пункт назначения и отправился в Нью-Йорк", - отметил Патра.

Reuters отмечает, что посольство США в Нью-Дели отказалось давать комментарии.