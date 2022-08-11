После освобождения города Шуши почти каждый визит представителей общественности оборачивается скандалом в соцсетях. Чрезмерная фетишизация культурной столицы Азербайджана выливается в популистские обсуждения гардероба, застолья и даже выбора объектива камеры. Новый кич – одежда певцов и блогеров, посетивших на прошлой неделе Шушу. Актеров критикуют за «вульгарный облик» в святом городе. Каким же обликом опорочили себя деятели искусства?

Певицы появились в светской европейской одежде. Вот и весь проступок деятелей искусства, «осквернивших своим появлением в светской одежде землю, обагренную кровью шехидов», - как следует из представлений о правилах приличия в соцсетях.