«Дресс-код в Шуше: хиджаб и тюрбаны» комментирует депутат Фазиль Мустафа
После освобождения города Шуши почти каждый визит представителей общественности оборачивается скандалом в соцсетях. Чрезмерная фетишизация культурной столицы Азербайджана выливается в популистские обсуждения гардероба, застолья и даже выбора объектива камеры. Новый кич – одежда певцов и блогеров, посетивших на прошлой неделе Шушу. Актеров критикуют за «вульгарный облик» в святом городе. Каким же обликом опорочили себя деятели искусства?
Певицы появились в светской европейской одежде. Вот и весь проступок деятелей искусства, «осквернивших своим появлением в светской одежде землю, обагренную кровью шехидов», - как следует из представлений о правилах приличия в соцсетях.
«Солдаты проливали кровь и освобождали земли, чтобы блогеры и певцы могли поехать туда и фотографироваться?!», - вопрошает плебс.
Комментируя новую свистопляску ура-патриотов в соцсетях, депутат Фазиль Мустафа осудил попытки вмешательства в личную жизнь людей в Азербайджане: «Никто не вправе диктовать людям, как одеваться, жить и общаться. Мы должны судить о людях не по их одежде, а по их действиям и намерениям. Главный вопрос - с какой целью они поехали туда? Они поехали, чтобы увидеть Шушу. Почему пользователи соцсетей взяли на себя роль полиции нравов? Кто им позволяет совершать эту вакханалию? Похоже, людей хотят заставить появляться в Шуше в тюрбанах и хиджабе», - заявил депутат.