Премьер-лига: «Карабах» вырвал победу у «Сумгаита»
В азербайджанской футбольной Премьер-лиге проходят матчи 2-го тура.
Сегодня «Карабах» играл в гостях с «Сумгаитом» и победил со счетом 2:0. Оба гола были забиты в добавленное ко второму тайму время. Отличились Муса Гурбанлы и Филип Озобич.
Вчера «Сабах» в выездном матче обыграл «Зиря» - 3:1. В эти минуты проходит игра «Сабаил» - «Туран-Товуз».
Завтра сыграют: «Габала» - «Шамахы», «Нефтчи» - «Кяпяз».
Турнирное положение:
1. «Сабах» - 6 очков (2 матча)
2. «Карабах» - 6 (2)
3. «Габала» - 3 (1)
4. «Нефтчи» - 3 (1)
5. «Зиря» - 3 (2)
6. «Кяпяз» - 0 (1)
7. «Шамахы» - 0 (1)
8. «Сабаил» - 0 (1)
9. «Туран-Товуз» - 0 (1)
10. «Сумгаит» - 0 (2).