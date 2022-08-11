Премьер-лига: «Карабах» вырвал победу у «Сумгаита»

Сегодня «Карабах» играл в гостях с «Сумгаитом» и победил со счетом 2:0. Оба гола были забиты в добавленное ко второму тайму время. Отличились Муса Гурбанлы и Филип Озобич.

Вчера «Сабах» в выездном матче обыграл «Зиря» - 3:1. В эти минуты проходит игра «Сабаил» - «Туран-Товуз».

Завтра сыграют: «Габала» - «Шамахы», «Нефтчи» - «Кяпяз».

Турнирное положение:

1. «Сабах» - 6 очков (2 матча)

2. «Карабах» - 6 (2)

3. «Габала» - 3 (1)

4. «Нефтчи» - 3 (1)

5. «Зиря» - 3 (2)

6. «Кяпяз» - 0 (1)

7. «Шамахы» - 0 (1)

8. «Сабаил» - 0 (1)

9. «Туран-Товуз» - 0 (1)

10. «Сумгаит» - 0 (2).