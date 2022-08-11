Россия закупает у Ирана 1000 беспилотников и повышает уровень стратегического сотрудничества. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Еjmagnier.

Иран и Россия повысили уровень своего стратегического сотрудничества в различных областях, последней из которых стала космическая, когда российская ракета вывела на орбиту иранский спутник с российского космодрома в Казахстане. Иран, несомненно, воспользуется этим, чтобы обновить свой список целей и выявить больше целей, связанных с его врагами, базирующимися на Ближнем Востоке, в основном, с американскими военными базами и Израилем, отмечает издание.