Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки

После ухода с должности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон задумался о возвращении к работе журналиста. Об этом стало известно британскому таблоиду The Guardian.

Свою последнюю статью политик опубликовал в 2019 году, за три дня до прихода к власти, призвав британцев задуматься над уроками высадки на Луну в 1969 году и проявить решимость выйти из ЕС.

До того как стать премьер-министром, Б.Джонсон был обозревателем газеты Daily Telegraph и получал зарплату в размере 275 000 фунтов стерлингов в месяц. За эти деньги он должен был выпускать одну статью в неделю.