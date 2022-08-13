Сотрудница ООН осудила «Исламский джихад» и потеряла работу

В ООН уволили Сару Маскрофт – главу одного из офисов организации, обслуживающих палестинцев. Как сообщает Times of Israel, Маскрофт уволили после того, как она осудила террористов «Исламского джихада» в своем посте в социальных сетях.

"Я рада видеть, что соглашение о прекращении огня положило конец боевым действиям, затрагивающим как палестинцев, так и израильских гражданских лиц. Такой беспорядочный ракетный обстрел "Исламского джихада", провоцирующий ответный удар Израиля, осуждается. Безопасность всех гражданских лиц имеет первостепенное значение - необходимо соблюдать режим прекращения огня", - написала она.