Киссинджер: США находятся на грани войны с Россией и Китаем

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Америка находится "на грани войны" с Россией и Китаем. Об этом 99-летний ветеран мировой политики заявил в беседе с газетой The Wall Street Journal.

Он отметил, что частичная ответственность за возможное развитие такой ситуации между странами лежит на самих США.

"Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести", - сказал экс-глава американского внешнеполитического ведомства.