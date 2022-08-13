Отдел экономики 13 августа 2022, 22:17

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков не подтвердил новость о том, что достигнута договоренность о транспортировке 1,5 миллиона тонн нефти в год через территорию Азербайджана по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан. В то же время министр не исключает, что такие переговоры с Азербайджаном ведут «национальные нефтегазовые компании». Напомним, что накануне агентство «Рейтер» сообщило со ссылкой на доверительные источники инфомацию о достигнутой договоренности Казахстана с Азербайджаном по снижению зависимости от России в осуществлении транспортировки нефти. 1,5 миллиона тонн нефти, как пишет Reuters, Казахстан собирается экспортировать по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан. Национальная компания «КазМунайГаз» ведет переговоры с азербайджанской госкомпанией SOCAR.

Отмечается – если стороны придут к соглашению, Казахстан сможет отправлять по трубопроводу в турецкий средиземноморский порт Джейхан около 30 тысяч баррелей. Подписание договора ожидается в конце августа. Транспортировка нефти начнется через месяц. «По словам двух источников, еще 3,5 миллиона тонн казахстанской нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса», - сообщило агентство. Между тем на брифинге в Атырау вечером 12 августа министр Акчулаков заявил, что таких намерений у Казахстана нет. «Я тоже прочитал эту новость. На самом деле не думаю, что мы будем подписывать какое-то соглашение о транспортировке нефти (через трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан – ред.). Такие вопросы рассматриваются, обсуждаются технически на уровне национальных компаний, потому что задача стоит такая. Но речь не идет о подписании, как было сказано, в сентябре соглашения по отгрузке нефти», - сказал Акчулаков, находящийся в Атырау с рабочей поездкой. Он добавил, что объем предполагаемого экспорта через Азербайджан, о котором написало агентство Reuters, является незначительным. «Достаточно смешно считать, что этот объем поможет нам решить проблему с нашими экспортными направлениями», - прокомментировал министр. – Он, во-первых, не спасает, сильно не облегчает жизнь, во-вторых, у нас в министерстве планов подписания такого соглашения пока нет».