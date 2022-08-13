Издание отмечает, что весной-летом 2022 года украинские войска подвергались обстрелам российской артиллерии на востоке, теряя позиции и до 200 бойцов в день. Но в последние недели ВСУ изменили стратегию благодаря западным вооружениям и преуспели, по крайней мере, в замедлении продвижения России.

С поступлением все большего количества вооружений Украина незаметно изменила стратегию войны против России. И уже готовится переломить ее ход. Об этом сообщает The New York Times.

Дальнобойное оружие

Украинская армия с постоянно растущим арсеналом дальнобойного западного оружия смогла нанести удары по глубоким тылам противника. Это привело к нарушению линии снабжения и поражению ключевых целей. В свою очередь, Россия была вынуждена перестраивать свою тактику, предоставив ВСУ передышку для принятия более стратегических решений.

Такой подход особенно подходит для Херсонской области, где уже несколько недель анонсируется контрнаступление. И областной центр, снабжение которого зависит лишь от четырех мостов через Днепр, считается очень уязвимым.

На днях украинские войска разбили последний мост, в результате чего тысячи российских военных оказались под угрозой изоляции.

Стратегия дает результат

Хотя украинские военные еще не добились серьезных территориальных успехов, им удалось замедлить продвижение России и остановить тяжелые потери. Но противник Украины продолжает оказывать давление на востоке и юге, и некоторые позиции постепенно прогибаются. Таким образом, у него еще достаточно сил для продолжения наступательных операций.

Усилия Украины на юге являются не столько изменением подхода, сколько расширением стратегии, принятой в начале войны и призванной уравнять правила игры с Россией. Поскольку РФ намного превосходит Украину по живой силе, количеству вооружений и боеприпасов, ВСУ должны были быть новаторскими и гибкими.

В начальной фазе Россия смогла воспользоваться своим превосходством и захватить территории на востоке, но теперь с артиллерией большой дальности, в частности, HIMARS удалось ее значительно замедлить.

Успехи на юге

Именно в Херсонской области ожидается перелом хода войны в пользу Украины. Используя HIMARS и другую артиллерию, ВСУ постепенно лишают Россию способности снабжать войска к западу от реки Днепр, включая город Херсон, который они контролируют с первых недель войны.

По словам представителя украинского командования, идея состоит в том, чтобы сделать условия настолько неприемлемыми, чтобы Россия сама отступила за Днепр перед украинским контрнаступлением.