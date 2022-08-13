За 7 лет турецкая армия обезвредила более 35 тысяч террористов
Турецкая армия своевременно предпринимает необходимые меры по охране границ. Как пишут турецкие СМИ, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Министр сообщил, что с 24 июля 2015 года нейтрализовано 35 тысяч 656 террористов.
Министр сказал, что самая большая заслуга в неприкосновенности границ принадлежит шехидам и ветеранам.
«Мы никогда не забудем наших шехидов и ветеранов, мы не позволим им быть забытыми, память о них вечна»,- отметил Хулуси Акар.