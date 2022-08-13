13 августа 2022, 23:35

Бывший командующий сепаратистами Донбасса, полковник ГРУ Игорь Стрелков (Гиркин) был задержан в Крыму. Сообщается, что он хотел отправиться добровольцем на Херсонский фронт. Как пишут СМИ, для этого сепаратист использовал поддельный паспорт на имя Сергея Викторовича Рунова, которым, как утверждается, он пользовался во время работы в спецслужбах.

Однако правоохранители Стрелкова узнали, задержали и доставили в Симферополь в отделение внутренних дел. Согласно информации, возбуждено уголовное дело за подделку документов. Информацию о задержании Стрелкова подтвердил писатель, волонтер и один из лидеров сепаратистов 2014 года Александр Жучковский.

«Это, конечно, уникальная история, не имеющая аналогов. Часто людей отправляют на войну в обход законных оснований, дают возможность воевать, искупая вину за совершенные преступления. Здесь же человек всеми правдами и неправдами пытается отправиться на войну, готов отдать ради Родины и своих принципов самое ценное – свою жизнь. Но его не пускают», - пишет Жучковский. Соратник Стрелкова утверждает, «никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в «Новоросии» не собирался. Все, что он хочет – принять личное участие, хоть рядовым, в русской национально-освободительной войне, которую он начал».