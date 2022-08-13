Арестован экс-полковник ГРУ, главный критик российского провала в Украине Игорь Стрелков фото
Бывший командующий сепаратистами Донбасса, полковник ГРУ Игорь Стрелков (Гиркин) был задержан в Крыму. Сообщается, что он хотел отправиться добровольцем на Херсонский фронт.
Как пишут СМИ, для этого сепаратист использовал поддельный паспорт на имя Сергея Викторовича Рунова, которым, как утверждается, он пользовался во время работы в спецслужбах.
Однако правоохранители Стрелкова узнали, задержали и доставили в Симферополь в отделение внутренних дел. Согласно информации, возбуждено уголовное дело за подделку документов.
Информацию о задержании Стрелкова подтвердил писатель, волонтер и один из лидеров сепаратистов 2014 года Александр Жучковский.
«Это, конечно, уникальная история, не имеющая аналогов. Часто людей отправляют на войну в обход законных оснований, дают возможность воевать, искупая вину за совершенные преступления. Здесь же человек всеми правдами и неправдами пытается отправиться на войну, готов отдать ради Родины и своих принципов самое ценное – свою жизнь. Но его не пускают», - пишет Жучковский.
Соратник Стрелкова утверждает, «никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в «Новоросии» не собирался. Все, что он хочет – принять личное участие, хоть рядовым, в русской национально-освободительной войне, которую он начал».
Отметим, Стрелков – один из главных критиков украинской военной кампании, подвергает острой критике провалы российской армии на донбасском фронте.
Напомним, Стрелков возглавлял силы донецких мятежников в период с мая по август 2014 года. С начала конфликта на юго-востоке Украины Стрелков возглавил отряды ополченцев в Славянске. Позднее был назначен «министром обороны» самопровозглашенной «ДНР». После того, как сепаратисты потерпели ряд серьезных неудач, в руководстве «ДНР» объявили, что Стрелков добровольно ушел в отставку. Является сотрудником спецслужб России.