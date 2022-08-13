Война в Украине повлияла на отношения Эстонии с Китаем

Эстония решила выйти из восточноевропейской инициативы, направленной на укрепление отношений с Пекином, в том числе из-за отказа Китая осудить вторжение России в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата прибалтийской страны.

«Это определенно был фактор, который мы учитывали при принятии решения. До этого мы консультировались с рядом союзников», — рассказал дипломат.

Эстония и Латвия присоединились к Литве и отказались от так называемого формата «16+1», созданного в 2012 году для сотрудничества в проектах инфраструктуры и развития. Источник, знакомый с ходом обсуждения, рассказал, что оба государства добивались выхода других членов, но безуспешно. По его словам, трое или четверо других членов рассматривают возможность ухода, но это политическое решение, которое зависит от лидера у власти в текущий момент.

«Формат не дал существенного практического результата, и мы предпочли бы вести отношения с Китаем через ЕС как единое целое», — объяснил глава МИД.