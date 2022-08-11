Эрдоган: Турция укрепляет позиции в сфере вооружения и энергоресурсов

Турция укрепляет позиции на рынке вооружения и энергоресурсов. Только за последние два десятилетия наша страна вышла из разряда импортеров вооружения, зарекомендовав себя в качестве крупного разработчика и поставщика оружия на мировом рынке. Как сообщает Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии ряда объектов в субботу в северной провинции Чорум.

По его словам, импортозависимость Турции в сфере обороны снизилась до минимума последнего 21 года.

«Наши усилия не ограничиваются лишь оборонной сферой. Важные шаги предпринимаются в энергетической области. В то время, как европейцы серьезно обеспокоены предстоящей зимой, Турция предпринимает стратегические шаги по обеспечению своей энергетической безопасности», - сказал турецкий лидер.