Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции в субботу вечером. Об этом сообщает агентство France-Presse.

«Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них и внесет значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров», - передает слова президента пресс-служба Елисейского дворца.

9 августа президент США Джо Байден также подписал протоколы о вступлении в НАТО этих двух стран.

В июне страны НАТО официально направили приглашение Финляндии и Швеции в Альянс. Для того, чтобы стать частью военного блока, нужно согласие всех государств, входящих в него.