Премьер Израиля обвинил Иран в нападении на Рушди

Премьер-министр Израиля Яир Лапид осудил совершенное в США нападение на британского писателя Салмана Рушди. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

"Нападение на Салмана Рушди - это атака на наши свободу и ценности. Это результат десятилетий подстрекательств со стороны экстремистского режима в Тегеране", - говорится в публикации.

От имени израильского народа премьер пожелал С.Рушди "полного и быстрого выздоровления".

Напомним, что в 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву (религиозное предписание) в отношении С.Рушди. Причиной стал написанный им роман "Сатанинские стихи", вызвавший гневную реакцию многих мусульман, увидевших в книге оскорбление основателя ислама Пророка Мухаммеда. В течение нескольких лет писатель находился под постоянной охраной агентов Скотленд-Ярда. В 2002 году британское правительство получило от Ирана негласные гарантии безопасности Рушди, и охрана была снята. С 2000 года он живет в США, в 2016 году получил американское гражданство.