Премьер Израиля обвинил Иран в нападении на Рушди

Премьер-министр Израиля Яир Лапид осудил совершенное в США нападение на британского писателя Салмана Рушди. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

"Нападение на Салмана Рушди - это атака на наши свободу и ценности. Это результат десятилетий подстрекательств со стороны экстремистского режима в Тегеране", - говорится в публикации.

От имени израильского народа премьер пожелал С.Рушди "полного и быстрого выздоровления".

