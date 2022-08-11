Премьер Израиля обвинил Иран в нападении на Рушди

Премьер-министр Израиля Яир Лапид осудил совершенное в США нападение на британского писателя Салмана Рушди. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

"Нападение на Салмана Рушди - это атака на наши свободу и ценности. Это результат десятилетий подстрекательств со стороны экстремистского режима в Тегеране", - говорится в публикации.

От имени израильского народа премьер пожелал С.Рушди "полного и быстрого выздоровления".

The attack on Salman Rushdie is an attack on our freedoms and values. It is the result of decades of incitement led by the extremist regime in Tehran.



On behalf of the people of Israel, we wish him a full and speedy recovery. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 13, 2022

Напомним, что в 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву (религиозное предписание) в отношении С.Рушди. Причиной стал написанный им роман "Сатанинские стихи", вызвавший гневную реакцию многих мусульман, увидевших в книге оскорбление основателя ислама Пророка Мухаммеда. В течение нескольких лет писатель находился под постоянной охраной агентов Скотленд-Ярда. В 2002 году британское правительство получило от Ирана негласные гарантии безопасности Рушди, и охрана была снята. С 2000 года он живет в США, в 2016 году получил американское гражданство.