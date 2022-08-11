Зеленский перечислил горячие точки фронта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении подчеркнул, что на Донбассе продолжаются "жестокие бои".

Также украинский президент перечислил так называемые горячие точки фронта в этом регионе.

"Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что Россия отправила туда "просто колоссальный объем военных ресурсов", который включает людей, технику и артиллерию.