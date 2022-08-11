Байден прокомментировал нападение на Рушди
Американский лидер Джо Байден рассказал, что шокирован нападением на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке. Об этом говорится в официальном заявлении президента США.
«Первая леди и я были шокированы и опечалены известием о жестоком нападении на Салмана Рушди», - сказал президент.
Байден также подчеркнул, что молится о здоровье писателя, и выразил благодарность всем, кто помог Рушди после нападения.
В заключение президент отметил смелость писателя и заявил, что Рушди отстаивает своим творчеством правду и сопротивление.
Напомним, что на автора «Сатанинских стихов» напали 12 августа на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Рушди ранили ножом в шею и живот. Агент писателя заявил, что тот подключен к аппарату ИВЛ.
У Рушди повреждена печень, к тому же он не может говорить и, скорее всего, останется без одного глаза.