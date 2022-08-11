Байден прокомментировал нападение на Рушди

Американский лидер Джо Байден рассказал, что шокирован нападением на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке. Об этом говорится в официальном заявлении президента США.

«Первая леди и я были шокированы и опечалены известием о жестоком нападении на Салмана Рушди», - сказал президент.

Байден также подчеркнул, что молится о здоровье писателя, и выразил благодарность всем, кто помог Рушди после нападения.