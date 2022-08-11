Amnesty International пересмотрит свой скандальный отчет о ВСУ
Организация Amnesty International хочет пересмотреть свое исследование по войне в Украине, которое подверглось критике.
Согласно субботнему заявлению организации, с которым ознакомилось DPA / Дойче Прессе-Агентур - ред./, внешние эксперты тщательно изучат процесс составления отчета.
Ранее Amnesty International опубликовала отчет, в котором обвинила украинскую армию в том, что она подвергает опасности мирных жителей, создавая военные базы в жилых районах.