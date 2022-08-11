Россия намерена увеличить расходы на ВПК на 700 млрд рублей. Недавний визит Шойгу на "Уралвагонзавод" по производству танков Т-72 также свидетельствует о том, что военное производство будут раскручивать по максимуму. Об этом сообщают в Институте по изучению войны (ISW).

ГУР в свою очередь утверждало, что этот завод столкнулся с финансовыми сложностями из-за введенных странами Запада санкций и не выполнил своих обязательств по производству техники перед государством.