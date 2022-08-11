Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил об отправке нового подразделения российских добровольцев, подготовленных в Чечне, в Украину.

«Защищать Родину, отстаивать интересы нашего многонационального общества и самоотверженно идти в бой готовы эти доблестные молодые люди. Они решили встать на этот героический путь не ради выгоды или славы, а ради свободы братского народа», — пишет Кадыров.

По его словам, добровольцев готовили в Российском университете спецназа (РУС) — те же самые инструкторы проводят занятия с сотрудниками спецподразделений России и других стран мира.