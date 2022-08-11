Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 02:41

На севере Сирии в зоне турецкого влияние участились протесты, вызванные новой политикой Турции в отношении режима Асада и заявлениями министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о важности примирения сирийской оппозиции с официальным Дамаском. По сообщениям турецких СМИ, 12 августа, тысячи сирийцев вышли на улицы после пятничной молитвы в ряде жилых кварталов, в том числе в Азезе и Джераблусе. Меры, предпринятые подразделениями «Сирийской национальной армии» по подавлению протестов, которые продолжались всю ночь, не дали желаемого эффекта. Самоорганизация протестующих произошла в группах соцсети WhatsApp, после чего в разных уголках вспыхнули манифестации под лозунгом «Нет миру с убийцей!».

Протестующие также скандировали «Кричи, кричи, пусть слышит Турция!», «Моя кровь дорога, она не продается!», «О Родина, даже твой огонь для нас рай!» и «Бог с нами!». Участники акции выдвинули лозунг на турецком и арабском языках: «Братство не знает границ» и «Есть границы». Протестующие вышли на улицы с флагами «Сирийской национальной армии», поджигая автомобильные шины. В районе Джераблуса после пятничной молитвы протестующик прошли маршем к турецкой границе, выкрикивая антитурецкие лозунги перед погранпереходом Каркамыш в Газиантепе. Позже они попытались пересечь границу и проникнуть на территорию Турции, но позже, после вмешательства турецкой армии и «Сирийской национальной армии» повернули назад. Сообщается, что часть манифестантов была вооружена автоматами Калашникова. Периодически раздавались выстрелы. Губернатор Газиантепа Давут Гюль сообщил в своем аккаунте в социальной сети, что ВС Турции не вмешивались в акции протеста в Джераблусе, в которых участвовало несколько сотен человек, отметив, что протестующие подошли вплотную к штабу «Сирийской национальной армии», после чего раздался предупредительный огонь.

В свою очередь «Сирийская национальная армия», которая является союзником Турции в борьбе с террористами РПК/ОНС, решительно осудила действия протестующих, сжигавших турецкие флаги, пообещав наказание виновных. «Флаг Турецкой Республики, как и флаг сирийской революции, является символом гордости и победы, атрибутом великой нации. Этим флагом должны быть покрыты головы героев и тела шехидов. Будут предприняты меры в отношении активистов, перешедших красную черту», - говорится в сообщении. Международная коалиция оппозиции и революционных сил - политическая организация сирийской оппозиции, также выступила с заявлением, осуждающим протесты против Турции и сожжение турецкого флага. Командир дивизии специального назначения «Хамза» «Сирийской национальной армии» Сейф Абуакр на своей странице также осудил эти протесты и сожжение турецкого флага.