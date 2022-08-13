В ночь с 13 на 14 августа неизвестные преступники открыли стрельбу по автобусу, находившемуся в Старом городе Иерусалима недалеко от Стены Плача.

Израильские СМИ со ссылкой на данные предварительного расследования пишут, что в Иерусалиме произошло сразу два инцидента в разных местах. В результате пострадали восемь человек.