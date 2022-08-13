В Иерусалиме расстреляли автобус с израильтянами: восемь раненых видео
В ночь с 13 на 14 августа неизвестные преступники открыли стрельбу по автобусу, находившемуся в Старом городе Иерусалима недалеко от Стены Плача.
Израильские СМИ со ссылкой на данные предварительного расследования пишут, что в Иерусалиме произошло сразу два инцидента в разных местах. В результате пострадали восемь человек.
Предположительно, двое преступников, совершивших обстрелы, скрылись, на протяжении всей ночи крупные силы полиции, Армии обороны и Общей службы безопасности (ШАБАК) проводили оперативно-розыскные мероприятия.
Отмечается, шестеро пострадавших получили ранения от средней степени тяжести до легких травм, остальные двое тяжело ранены, включая беременную 30-летнюю женщину и туриста из США.
После нескольких часов поисков подозреваемый в стрельбе был задержан и доставлен на допрос. У него найден пистолет, из которого он вел стрельбу по людям возле гробницы Давида. Пока неизвестно, задержан ли его возможный сообщник, отмечают израильские СМИ.
Израильские СМИ также сообщили, что руководство ХАМАС приветствовало произошедшее в Иерусалиме. Представитель ХАМАС Фаузи Бархум заявил: "Операция в Иерусалиме является естественной реакцией на высокомерие оккупационных солдат и поселенцев, их ежедневные преступления против нашего народа, нашей земли и наших исламских и христианских святынь, а также на их постоянные вторжения в благословенную мечеть Аль-Акса".