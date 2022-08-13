172-й день войны в Украине...

В оперативной сводке Генерального штаба ВС Украины говорится, что российские войска пытались провести разведку боем под Харьковом, но понесли потери и вынуждены были отступить. Также были отбиты несколько попыток наступления армии РФ в Донбассе. В сводке сообщается о продолжающихся обстрелах и авиаударах по украинским военным и гражданским объектам на разных направлениях.

Идет 172-й день вторжения России в Украину. Войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты в Украине. Вооруженные силы и отряды теробороны Украины сопротивляются вторжению.

В Донецкой области бои идут на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Российские военные пытаются продвинуться на юге Украины и на Запорожском направлении.

Оперативное командование "Юг" сообщает, что Вооруженные силы Украины уничтожили склады российской армии в Херсонской области. Оно также отчиталось об уничтожении российского танка Т-72 и о том, что беспилотник ВС РФ "Орлан-10", который вел разведку линии побережья, выстрелом "был из летательного аппарата модифицирован в подводный".

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что область снова попала под российские обстрелы. Ночью Россия обстреляла из "Градов" город Марганец, в Никополе зафиксировано 20 "прилетов". В Никополе обстрелы задели газопроводы и линии электропередач.