Независимые эксперты проверят отчет Amnesty International по Украине

Отчет Amnesty International о действиях ВСУ проверят независимые эксперты. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление организации.

Речь идет о проверке процессов и решений, предварявших публикацию пресс-релиза, проведенных исследований, процесса подготовки материала, а также о юридическом и политическом анализе отчета.

В обнародованном ранее отчете Amnesty International обвинила Вооруженные силы Украины в неоправданном размещении военных баз в школах и больницах. Впоследствии Amnesty выразила сожаление, что ее отчет причинил боль украинцам, но не отказалась от своих оценок.