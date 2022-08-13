Писателя Рушди отключили от ИВЛ, может разговаривать

Скандального писателя, автора «Сатанинских стихов» Салмана Рушди, на которого напали с ножом 12 августа, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), он уже разговаривает, сообщает Associated Press со ссылкой на агента писателя Эндрю Уайли.

Как пишет AP, до этого об отключении Рушди от аппарата ИВЛ сообщил в Twitter другой писатель Аатиш Тасир, однако позже публикация Тасира была удалена. Тем не менее, Уайли подтвердил эту информацию, не сообщив подробностей.

О том, что Рушди начал разговаривать, также сообщает The New York Times со ссылкой на Уайли.

Нападение на 75-летнего Рушди произошло 12 августа перед его лекцией в Чаутокуа, штат Нью-Йорк. Нападавший – 24-летний Хади Матар – ударил его ножом 10 раз в шею и живот, заявили при предъявлении обвинения, пишет NYT. Агент писателя Эндрю Уайли говорил, что писатель может потерять один глаз, также у него повреждены печень и нервные окончания одной руки.