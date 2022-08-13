Заявления генсека ООН не понравились в Северной Корее

Речь идет о заявлении Гутерриша в ходе визита в Южную Корею, когда он обсуждал с президентом республики Юн Сок Ёлем вопросы нераспространения ядерного оружия и денуклеаризации Корейского полуострова.

По мнению Ким Сон Гёна, это заявление противоречит обязанностям генсека, поскольку в нем нет «беспристрастности и справедливости» и оно не может представлять «справедливую позицию международного сообщества». Северокорейский дипломат отметил, что CVID (полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация) – это нарушение суверенитета КНДР, и Пхеньян это категорически отвергает.

«Подчеркиваю, что обладание КНДР ядерным оружием является неизбежным выбором для защиты безопасности государства и народа от враждебной политики в отношении КНДР и ядерного шантажа со стороны США», - заявил Ким Сон Гён.

Антониу Гутерриш неоднократно призывал страны с ядерным арсеналом вернуться на путь разоружения и говорил, что единственной гарантией того, что ядерное оружие не будет использовано – его полная ликвидация. В КНДР в то же время допускали использование ядерного оружия в ответ на возможные атаки Южной Кореи.