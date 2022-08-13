Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:03

Завтра, 15 августа, делегация турецких военных вылетает в США для встречи с представителями Пентагона. Вопрос в повестке дня только один – когда же американцы разрешат Анкаре приобрести 40 истребителей F-16 и 80 комплектов для модернизации этих истребителей, уже находящихся на вооружении турецких ВВС. Байден обещал Эрдогану решить этот вопрос в Мадриде, на внеочередной сессии НАТО, когда срочно потребовалось согласие Анкары на вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Но спустя неделю после встречи двух президентов, 15 июля Конгресс США, под давлением армянского, греческого и курдского лобби сумел засунуть палку в колеса этой сделки, одобрив закон, запрещающий продавать истребители Анкаре, если Белый дом не подтвердит, что это необходимо для национальной безопасности США.

Более того, этот закон требует, чтобы данные истребители не использовались для «несанкционированных полетов» над территорией Греции. Причем, непонятно какой – ныне существующей шестимильной зоны от побережья, или же десятимильной, на которой так настаивают Афины, которым внезапно стало тесно в существующих морских границах. В нынешнем Белом доме все теперь так: кого там полюбят – заключают в жаркие объятия, клещами не оторвать, и тискают, не оглядываясь на политическую целесообразность этих ласк. Греция удостоилась статуса «милого дружка», а значит, может просить все, что хочет. Тут и наглое расширение морских территорий, и дополнительные вертолеты S-70 на сумму в 162 миллиона долларов, и, в том числе, обновление парка F-16. Вдобавок к тому, что Афины уже заказали партию французских истребителей Rafale. Что же касается Анкары – тут же начинаются проволочки, непонятности, многозначительные намеки на некие сложные обстоятельства. Которые, если внимательно присмотреться, сводятся к одному: американский истеблишмент уже устал что-то требовать от Эрдогана и его команды и теперь считает дни до президентских и парламентских выборов в Турции. Искренне надеясь, что придут более лояльные к Америке политики, с которыми и можно будет о чем-то договариваться. Вот им-то и можно будет предоставить F-16, вернуть Анкару в программу F-35 и выдать еще несколько тому подобных «плюшек» из пропагандистских соображений: смотрите, дескать, у Эрдогана ничего не получалось, а эти подобные вопросы решают с ходу, орлы, одним словом.